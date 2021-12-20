Киевский журналист Гордон: армия России понесет «невосполнимые потери» в случае «вторжения» на Украину
20 декабря 2021, 13:33
Армия Российской Федерации понесет «невосполнимые потери» в случае «вторжения» на территорию Украины. Соответствующий прогноз на видео, размещенном на своем YouTube-канале, озвучил журналист из Киева Дмитрий Гордон.
Как предрек Гордон, если войска РФ «сунутся» в соседнюю страну, то «получат большие, невосполнимые потери, в первую очередь, в живой силе». По словам журналиста, в Москве это осознают, поэтому на «наступление» не решатся.
Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия готовит «вторжение» на Украину. Власти РФ подобные обвинения опровергают.
Ранее в понедельник сообщалось, что бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков высказал версию, согласно которой киевские подразделения могут напасть на республики Донбасса в конце января.
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