Киевский журналист Гордон: армия России понесет «невосполнимые потери» в случае «вторжения» на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

20 декабря 2021, 13:33

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Армия Российской Федерации понесет «невосполнимые потери» в случае «вторжения» на территорию Украины. Соответствующий прогноз на видео, размещенном на своем YouTube-канале, озвучил журналист из Киева Дмитрий Гордон.

Как предрек Гордон, если войска РФ «сунутся» в соседнюю страну, то «получат большие, невосполнимые потери, в первую очередь, в живой силе». По словам журналиста, в Москве это осознают, поэтому на «наступление» не решатся.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия готовит «вторжение» на Украину. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков высказал версию, согласно которой киевские подразделения могут напасть на республики Донбасса в конце января.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости