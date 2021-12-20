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Игорь Стрелков: армия Украины может напасть на республики Донбасса в конце января

, 11:49

Игорь Стрелков: армия Украины может напасть на республики Донбасса в конце января
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут напасть на самопровозглашенные республики Донбасса в конце января. Соответствующее предположение высказал Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением ДНР.

Стрелков прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» сообщение американского телеканала CNN о том, что у властей Соединенных Штатов есть четыре недели для предотвращения «вторжения» России на Украину.

«Исходя из данного заявления, укро-атака на ЛДНР должна состояться в конце января», — написал экс-командир ополченцев.

По его словам, в распоряжении Вашингтона имеется четыре недели, чтобы вынудить Москву не оказывать массированной поддержки ДНР и ЛНР в случае военного наступления Киева.

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