Игорь Стрелков: армия Украины может напасть на республики Донбасса в конце января
20 декабря 2021, 11:49
Вооруженные силы Украины могут напасть на самопровозглашенные республики Донбасса в конце января. Соответствующее предположение высказал Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением ДНР.
Стрелков прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» сообщение американского телеканала CNN о том, что у властей Соединенных Штатов есть четыре недели для предотвращения «вторжения» России на Украину.
«Исходя из данного заявления, укро-атака на ЛДНР должна состояться в конце января», — написал экс-командир ополченцев.
По его словам, в распоряжении Вашингтона имеется четыре недели, чтобы вынудить Москву не оказывать массированной поддержки ДНР и ЛНР в случае военного наступления Киева.
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