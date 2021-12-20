CNN: у администрации Байдена есть четыре недели для предотвращения «вторжения» России на Украину

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20 декабря 2021, 08:10

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP / globallookpress.com

У администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена есть четыре недели, чтобы предотвратить «вторжение» Российской Федерации на Украину. Соответствующее утверждение было высказано в американских СМИ.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в Белом доме, что для предотвращения «наступления» Москвы на украинскую территорию у Вашингтона есть четыре недели.

По словам собеседника журналистов, власти США готовы ввести новые санкции, которые «будут подавляющими и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и финансовой системы».

Ряд западных политиков и СМИ обвиняют РФ в намерении «вторгнуться» в соседнюю страну. Руководство России подобные заявления опровергает.

Как сообщалось ранее, бывший израильский разведчик Яков Кедми указал на то, что Москва может уничтожить армию Украины за несколько часов без перехода границ российскими солдатами.

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