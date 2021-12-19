Яков Кедми: Москва может уничтожить ВСУ за несколько часов без перехода границ Украины российскими солдатами

Аргументы Недели → В мире 13+

19 декабря 2021, 22:47

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Москва может уничтожить Вооруженные силы Украины за несколько часов без перехода границ страны российскими солдатами. Об этом заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Кедми отметил, что РФ, вопреки сообщениям западных СМИ, не планирует «вторгаться» на украинскую территорию. По словам экс-разведчика, если Россия поставит себе целью «свалить режим в Киеве», ей нужно будет «просто уничтожить» армию соседнего государства.

«А это можно сделать в течение нескольких часов без того, чтобы хотя бы один солдат перешел границу», — указал Яков Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Ранее стало известно, что украинские военные массово увольняются из частей ВСУ в Донбассе из-за слухов о будущем российском «вторжении».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости