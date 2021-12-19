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Разведка ЛНР: украинские военные массово увольняются из частей ВСУ в Донбассе из-за слухов о будущем «вторжении» России

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Разведка ЛНР: украинские военные массово увольняются из частей ВСУ в Донбассе из-за слухов о будущем «вторжении» России
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские военные массово увольняются из частей армии страны, дислоцированных в Донбассе, из-за слухов о будущем «вторжении» Российской Федерации. Соответствующие сведения попали в распоряжение разведки самопровозглашенной ЛНР.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовится «напасть» на Украину. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Как проинформировала пресс-служба Народной милиции ЛНР, разведка республики узнала, что слухи о российском «вторжении» спровоцировали панические настроения в частях Вооруженных сил Украины, которые находятся на территории Донбасса.

«Военнослужащие массово отказываются от продления контрактов и в преддверии нового года пишут рапорта об увольнении с военной службы», — отмечается в сводке, распространенной пресс-службой.

Как сообщалось ранее в воскресенье, эксперт Сергей Маржецкий предупредил, что «москитный флот» Киева и его диверсанты-подводники могут создать «колоссальные проблемы» для РФ.

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