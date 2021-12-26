Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

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26 декабря 2021, 08:54 Источник: Washington Post

Дмитрий Кулеба, фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море. По его словам, в случае вооруженного конфликта Москва будет активно использовать это для оказания давления на южные города, которые там находятся.

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье»,- пояснил дипломат.

Кулеба отметил, что Россия диктует развитие ситуации на Азове.

Напомним, что последнее время западные СМИ распространяют информацию о возможном нападении России на Украину. Недавно английская газета Daily star со ссылкой на британскую разведку сообщила, что Москва замышляет вторжение на территории этого государства в канун Рождества.

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