Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море
26 декабря 2021, 08:54Источник:
Washington Post
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море. По его словам, в случае вооруженного конфликта Москва будет активно использовать это для оказания давления на южные города, которые там находятся.
«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье»,- пояснил дипломат.
Кулеба отметил, что Россия диктует развитие ситуации на Азове.
Напомним, что последнее время западные СМИ распространяют информацию о возможном нападении России на Украину. Недавно английская газета Daily star со ссылкой на британскую разведку сообщила, что Москва замышляет вторжение на территории этого государства в канун Рождества.
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