Reuters: немецкий советник Плётнер и замглавы администрации президента РФ Козак встретятся в январе
26 декабря 2021, 08:42
СМИ со ссылкой на двух анонимных источников в немецком правительстве сообщили, что советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак договорились провести встречу в январе для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности»,- пояснил один из собеседников.
В агентстве Reuters также уточнили, что Германия нацелена на скорейшую реактивацию нормандского формата с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
Ранее сообщалось, что заседание Совета Россия - НАТО (СРН) может состояться 12 января.
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