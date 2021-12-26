Anadolu: заседание Совета Россия - НАТО может состояться 12 января
26 декабря 2021, 07:30
СМИ со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщили, что генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января.
«Мы контактируем с Россией по данному вопросу»,- отметил один из собеседников.
В материале говорится, что на этот же день запланировано заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.
Столтенберг уже говорил, что альянс хочет провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года для обсуждения «серьезных вопросов по ситуации, которая сложилась вокруг Украины».
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