Anadolu: заседание Совета Россия - НАТО может состояться 12 января

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26 декабря 2021, 07:30

флаги РФ и НАТО, фото: Global Look Press

СМИ со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщили, что генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января.

«Мы контактируем с Россией по данному вопросу»,- отметил один из собеседников.

В материале говорится, что на этот же день запланировано заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

Столтенберг уже говорил, что альянс хочет провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года для обсуждения «серьезных вопросов по ситуации, которая сложилась вокруг Украины».

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