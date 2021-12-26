Экс-представитель Госдепа США по Украине Волкер предложил Западу немедленно ввести санкции против России

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26 декабря 2021, 07:45

Курт Волкер, Ron Sachs / globallookpress.com

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал США и западные страны незамедлительно ввести антироссийские санкции, чтобы предотвратить «вымогательские требования» РФ и заставить ее пойти на уступки.

Волкер считает, что США и их союзники всегда накладывали экономические ограничения на Россию только после того, как она «сделала что-то плохое». По его словам, необходимо менять эту тенденцию.

«Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации»,- написал он в статье на сайте Центра анализа европейской политики.

Дипломат утверждает, что это позволит предотвратить «агрессию» на Украине. Однако Волкер не уточнил, каким образом российская сторона угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что НАТО нужно разработать несколько сценариев против России.

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