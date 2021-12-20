Президент Литвы призвал НАТО разработать план действий против России

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает НАТО разработать несколько сценариев против России. По его словам, в первую очередь, альянс должен разместить свои войска на Украине.
«НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий Б, сценарий С"»,- высказал он.
Науседа добавил, что интеграция РФ и Белоруссии также нарушает баланс в регионе. Литовский лидер считает, что Евросоюз не должен закрывать на это глаза.
Ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что санкции против России из-за ситуации вокруг Украины должны коснуться Владимира Путина и его окружения.
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