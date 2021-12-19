Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: санкции против России должны касаться Путина и его окружения

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19 декабря 2021, 15:53 Источник: Интерфакс

Кристине Ламбрехт, Kay Nietfeld/globallook.com

Министр обороны нового правительства Германии Кристине Ламбрехт заявила, что санкции против России из-за ситуации вокруг Украины должны коснуться непосредственного руководства РФ, пишет Bild.

«В настоящий момент мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия», - заявила глава Минобороны ФРГ в интервью изданию.

Ламбрехт сообщила, что страной своего первого визита в качестве министра обороны она не случайно выбрала Литву, в которой расположены силы быстрого реагирования НАТО. Поскольку очень обеспокоена наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной.

«Понятно, что агрессор - Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда относится и введение жестких санкций», - заявила министр.

При этом на вопрос, готова ли Германия отправить войска бундесвера на Украину, Лабрехт ответила, что в настоящее время считает необходимым использовать возможности дипломатии и экономических санкций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия зеркально ответит на продление Евросоюзом экономических санкций

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