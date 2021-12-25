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Во Франции впервые с начала пандемии выявили за сутки более 100 тысяч зараженных коронавирусом

, 22:29 Источник: ТАСС

Во Франции впервые с начала пандемии выявили за сутки более 100 тысяч зараженных коронавирусом
Фото: pixabay.com

Во Франции за сутки выявлено почти 105 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это самая большая цифра с начала пандемии, сообщает в субботу Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве Франции.

«По состоянию на 25 декабря [за сутки выявлено] 104 611 подтвержденных новых случаев»,- говорится в сообщении агентства.

Небывалые темпы распространения коронавируса наблюдаются во Франции уже несколько дней подряд. Предыдущий антирекорд фиксировался в пятницу: тогда за сутки в стране выявили более 94 тысяч случаев заражения. Днем раньше минздрав Франции сообщал о 91,6 тысячи инфицированных.

Ранее в субботу университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество случаев COVID-19 в мире приближается к 280 миллионам. 

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