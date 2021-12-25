Во Франции впервые с начала пандемии выявили за сутки более 100 тысяч зараженных коронавирусом

Во Франции за сутки выявлено почти 105 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это самая большая цифра с начала пандемии, сообщает в субботу Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве Франции.
«По состоянию на 25 декабря [за сутки выявлено] 104 611 подтвержденных новых случаев»,- говорится в сообщении агентства.
Небывалые темпы распространения коронавируса наблюдаются во Франции уже несколько дней подряд. Предыдущий антирекорд фиксировался в пятницу: тогда за сутки в стране выявили более 94 тысяч случаев заражения. Днем раньше минздрав Франции сообщал о 91,6 тысячи инфицированных.
Ранее в субботу университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество случаев COVID-19 в мире приближается к 280 миллионам.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.