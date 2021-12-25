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Университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество случаев COVID-19 в мире приближается к 280 миллионам

, 12:24 Источник: Университет Джонса Хопкинса

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество случаев COVID-19 в мире приближается к 280 миллионам
тест на COVID-19, Marijan Murat/dpa

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире с начала пандемии достигло 278 971 239. Об этом свидетельствуют последние данные Университета Джонса Хопкинса.

 В университете в субботу, 25 декабря, сообщили, что в общей сложности с начала эпидемии COVID-19 на планете скончались 5 392 823 человека. Всего к настоящему моменту в мире использовали около 8,9 миллиарда доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавируса нового типа.

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