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«Омикрон» штамм выявлен уже в более 110 странах мира

, 11:51 , Журналист

«Омикрон» штамм выявлен уже в более 110 странах мира

Африканская версия коронавируса стремительно распространяется, и совсем скоро она вытеснит «дельту» на второй план. «Омикрон», по последним данным, поразил уже не менее 110 стран мира. Он распространяется намного быстрее, чем индийский вариант. Но при этом, смертность от африканского штамма не растёт. Более того, основная часть заболевших переносит эту версию «ковида» намного легче. По уровню заразности «омикрон» похож на корь. Во всяком случае, именно это высказали учёные из США. Симптомы могут проявиться спустя сутки после заражения. Обычно они похожи на инфекцию ОРВИ и не отличаются чем-то сверхъестественным.

Между тем, вероятность госпитализации, как правило, пониженная. В ЮАР учёные и вовсе заявляли, что «омикрона» бояться не стоит. В стране не увеличилась смертность. Количество госпитализаций так же осталось на прежнем уровне. Некоторые эксперты пророчат благоприятный исход пандемии уже в следующем году, и как раз из-за ЮАРского варианта. Они полагают, что «омикрон» так и останется неопасным, и со временем мутирует в менее заразную форму. Получается, что африканский штамм действительно способен завершить пандемию и избавить наконец-то человечество от вирусной катастрофы, которая продолжается уже 2 года.

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