Политолог Карасев об украинских властях: «враг у ворот, а они уехали до конца января»

Обсуждая ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина на телеканале «Украина 24», политолог и политик Вадим Карасев перешел на русский язык и очень резко высказался по поводу отношений Киева и Москвы.
«Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас <…>. Враг у ворот — а они уехали до конца января», — заявил политик.
По мнению Карасева, украинские власти слишком легкомысленно относятся к «российской угрозе». Между тем, как убежден он сам, на этот раз Россия «не блефует».
Ранее политолог Сергей Юхин, комментируя Большую пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что президент послал сигналы Западу, Украине и российскому народу.
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