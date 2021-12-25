Политолог Карасев об украинских властях: «враг у ворот, а они уехали до конца января»

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25 декабря 2021, 20:45 Источник: РИА Новости

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Обсуждая ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина на телеканале «Украина 24», политолог и политик Вадим Карасев перешел на русский язык и очень резко высказался по поводу отношений Киева и Москвы.

«Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас <…>. Враг у ворот — а они уехали до конца января», — заявил политик.

По мнению Карасева, украинские власти слишком легкомысленно относятся к «российской угрозе». Между тем, как убежден он сам, на этот раз Россия «не блефует».

Ранее политолог Сергей Юхин, комментируя Большую пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что президент послал сигналы Западу, Украине и российскому народу.

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