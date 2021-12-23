Политолог Юхин увидел в речи Путина сигналы Западу, Украине и российскому народу

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23 декабря 2021, 16:54 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Политолог Сергей Юхин, комментируя Большую пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что президент послал сигналы западным странам.

«В своем очень лаконичном, но очень содержательном ответе президент послал несколько сигналов. В первую очередь, они были направлены к коллективному западу, что нельзя ни в коем случае переходить те красные линии, которые Россия обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток»,- пояснил эксперт.

Юхин добавил, что Путин послал «четкий сигнал» украинской власти. Политолог отметил, что Россия считает Донбасс «своими историческими территориями – это было впервые так жестко и четко обозначено».

«Это наши исторические территории, на которых проживает часть нашего народа, и мы будем всегда их защищать»,- продолжил он.

Эксперт также увидел в речи президента посыл российскому народу.

«Мы очень мирная страна, очень мирный народ, но мы готовы защищать свои интересы. И мы будем их защищать, и готовимся к любому развитию событий»,- заключил он.

Ранее Путин выразил мнение, что будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут. Политик подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

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