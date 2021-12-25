Сайт Avia.pro: французский ракетный фрегат в Черном море выполнял «неизвестные миссии к западу и северо-западу от Крыма»

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25 декабря 2021, 13:48 Источник: Avia.pro

Корабль, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

Французский ракетный фрегат FS Auvergn в Черном море выполнял «неизвестные миссии к западу и северо-западу от Крыма». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro напоминает, что на прошлой неделе в акватории Черного моря появился корабль FS Auvergn. Сайт отмечает, что французский фрегат более двух суток находился рядом с границами России, выполняя «неизвестные миссии к западу и северо-западу от Крыма».

«Буквально несколько часов назад» судно вошло в порт Одессы, указывается в процитированном материале.

Ранее сегодня тот же интернет-ресурс написал, что с помощью залпа гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Москва послала Западу «последнее предупреждение».

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