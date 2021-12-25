Портал Avia.pro: с помощью залпа гиперзвуковыми «Цирконами» Россия послала Западу «последнее предупреждение»

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25 декабря 2021, 10:30 Источник: Avia.pro

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Посредством залпа гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Российская Федерация послала Западу «последнее предупреждение». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Накануне президент РФ Владимир Путин проинформировал об осуществлении залпового пуска системы «Циркон». По словам главы государства, «испытания проведены успешно, безупречно».

Сайт Avia.pro пишет, что Москва с помощью залпа гиперзвуковыми снарядами послала западной стороне «последнее предупреждение».

«Если Запад не хочет вести дипломатический диалог, то Россия готова принудить НАТО и США к этому диалогу», — отмечает портал.

В процитированном материале указывается, что Североатлантический альянс «вряд ли захочет иметь дело с развертыванием» гиперзвукового оружия РФ в непосредственной близости от своих границ.

Как сообщалось ранее в субботу, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ракеты комплекса «Авангард» способны долететь до столицы Соединенных Штатов за 12 минут.

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