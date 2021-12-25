Военный аналитик Леонков: ракеты российского гиперзвукового «Авангарда» способны долететь до столицы США за 12 минут
25 декабря 2021, 09:33
Ракеты российского гиперзвукового комплекса «Авангард» способны долететь до столицы Соединенных Штатов за 12 минут. На это указал отечественный военный аналитик Алексей Леонков.
По мнению эксперта, выступившего в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт», в настоящий момент для РФ нет смысла размещать свои ракеты на Кубе, поскольку в распоряжении Москвы имеется гиперзвуковое оружие. Леонков отметил, что снаряды, запущенные системой «Авангард», достигнут Вашингтона за 12 минут.
Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Sohu спрогнозировал, что Нью-Йорк и Лондон станут непригодными для проживания, если Россия атакует их ядерными ракетами «Сармат».
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