Аргументы Недели В мире 13+

Sohu: Нью-Йорк и Лондон станут непригодными для проживания, если Россия атакует их ядерными ракетами «Сармат»

, 07:46 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Нью-Йорк и Лондон станут непригодными для проживания, если Россия атакует их ядерными ракетами «Сармат»
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Нью-Йорк и Лондон станут непригодными для проживания, если Российская Федерация атакует их своими ядерными ракетами «Сармат». Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«Не будет преувеличением сказать, что ядерное орудие несет в себе страшную разрушительную мощь», — пишет портал Sohu.

Сайт отмечает, что в РФ разрабатывают ряд боевых систем, которые вызывают страх у оппонентов Москвы. В числе таких систем ресурс назвал ракетный комплекс РС-28 «Сармат».

«”Сармат” способен пролететь 18 тысяч километров, и это значит, что Россия может поразить любую точку на нашей планете. Ракета несет десять боеголовок, зона поражения которых составляет десятки километров», — говорится в процитированном материале.

Если Москва ударит «Сарматами» по Нью-Йорку и Лондону, эти мегаполисы станут непригодны для проживания, предрекает Sohu.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское издание NetEasе указало, что пилоты самолетов НАТО «запаниковали» при встрече с российскими истребителями в небе над Черным морем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество