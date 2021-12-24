NetEasе: пилоты самолетов НАТО «запаниковали» при встрече с истребителями России над Черным морем

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24 декабря 2021, 08:13 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Пилоты самолетов Североатлантического альянса «запаниковали» при встрече с российскими истребителями в небе над Черным морем. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

«Воздушное противостояние между Западом и Россией обостряется», — пишет NetEasе.

Китайское издание отмечает, что один из эпизодов данного противостояния произошел некоторое время назад над Черным морем. Военным РФ пришлось отправить свои истребители на перехват нескольких самолетов НАТО, в числе которых находились американский Boeing RC-135 и французский Dassault Rafale. Машины в составе авиагруппы двигались к российским государственным рубежам.

Три Су-27, направленные навстречу самолетам альянса, вынудили оппонентов покинуть приграничное воздушное пространство. Действия истребителей ВКС РФ привели к тому, что западные пилоты «запаниковали», указывает NetEasе.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание The Drivе написало, что у украинских ВВС и ПВО не будет шансов на успех в случае начала воздушных боев с Россией.

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