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24 декабря 2021, 07:38 Источник: «ПолитРоссия»

Украинский истребитель, STAR-MEDIA / globallookpress.com

У ВВС и ПВО Украины не будет шансов на успех в случае начала воздушных боев с Российской Федерацией. Соответствующий вывод сделан в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

«На бумаге украинская воздушная мощь не сможет сравниться даже с силами одного российского военного округа, не говоря уже о ВКС в целом», — пишет The Drive.

В то же время, отмечает издание, дальность действия ПВО РФ такова, что она может нейтрализовать работу систем противовоздушной обороны соседней страны. В результате под ударом окажутся украинские аэродромы, радары и командные пункты, которые будут фактически беззащитны перед атаками с воздуха, моря и суши.

The Drivе приходит к заключению, что у ВВС и ПВО Украины не будет шансов на успех, если начнутся воздушные бои.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Михаил Чаплыга высказал точку зрения, согласно которой Киев никогда не примут в НАТО по политическим причинам.

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