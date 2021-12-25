Львовский политтехнолог Подорожний предрек неизбежную «серьезную войну» России и Украины
25 декабря 2021, 11:36
Львовский политтехнолог Юрий Подорожний предрек неизбежную «серьезную войну» между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующий прогноз Подорожний озвучил в разговоре со СМИ.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» эксперта, украинской стороне не следует рассчитывать на то, что «россияне каким-то образом сами развалятся».
«Мы закончим все равно с ними, все равно войной, и войной серьезной», — заявил собеседник журналистов.
Юрий Подорожний отметил, что в случае своего поражения Украина снова «в той или иной форме» войдет в состав России.
Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Олег Царев назвал текущую ситуацию благоприятной для атаки Киева на непризнанные республики Донбасса.
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