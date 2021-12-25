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В Китае зарегистрировали максимальное число случаев заражения COVID-19 за сутки с августа

, 11:02 Источник: ТАСС

В Китае зарегистрировали максимальное число случаев заражения COVID-19 за сутки с августа
скорая помощь в Китае, Wiktor Dabkowski

Власти Китая сообщили о 164 новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в стране за прошедшие сутки. Данный показатель стал максимальным на территории КНР с 9 августа текущего года.

В Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения сообщили, что 73 из выявленных заболевших COVID-19 прибыли в Китай из-за границы, а повышенную температуру, кашель и недомогание зафиксировали у 140 зараженных граждан. 24 человека переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно.

Напомним, 13 декабря в материковой части КНР был зафиксирован первый случай инфицирования штаммом "омикрон".

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