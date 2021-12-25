Мясников заявил, что низкая смертность от штамма «омикрон» на Западе объясняется высоким уровнем вакцинации

Аргументы Недели → В мире 13+

25 декабря 2021, 10:00 Источник: Telegram

врач Александр Мясников, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что низкие показатели смертности от штамма коронавируса нового типа в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации.

Александр Мясников обратил внимание на то, что болезнь у инфицированных "омикроном" протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается, однако это происходит в государствах с высоким уровнем вакцинации населения.

Врач также подчеркнул, что в скором времени новый вариант охватит территорию Российской Федерации и призвал людей активнее прививаться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости