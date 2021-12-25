Мясников заявил, что низкая смертность от штамма «омикрон» на Западе объясняется высоким уровнем вакцинации

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что низкие показатели смертности от штамма коронавируса нового типа в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации.
Александр Мясников обратил внимание на то, что болезнь у инфицированных "омикроном" протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается, однако это происходит в государствах с высоким уровнем вакцинации населения.
Врач также подчеркнул, что в скором времени новый вариант охватит территорию Российской Федерации и призвал людей активнее прививаться.
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