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Мясников заявил, что низкая смертность от штамма «омикрон» на Западе объясняется высоким уровнем вакцинации

, 10:00 Источник: Telegram

Мясников заявил, что низкая смертность от штамма «омикрон» на Западе объясняется высоким уровнем вакцинации
врач Александр Мясников, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что низкие показатели смертности от штамма коронавируса нового типа в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации.

Александр Мясников обратил внимание на то, что болезнь у инфицированных "омикроном" протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается, однако это происходит в государствах с высоким уровнем вакцинации населения.

Врач также подчеркнул, что в скором времени новый вариант охватит территорию Российской Федерации и призвал людей активнее прививаться.

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