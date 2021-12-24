Штамм коронавируса «омикрон» выявили в 110 странах мира

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24 декабря 2021, 13:38 Источник: ВОЗ

тесты на COVID-19, pixabay.com

Штамм коронавируса нового типа "омикрон" к настоящему моменту выявлен в 110 странах мира. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что этот вариант COVID-19 распространяется быстрее "дельты".

В ВОЗ в пятницу, 24 декабря, уточнили, что первичные данные указывают на то, что штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может быть менее серьезным, чем предыдущие мутации болезни.

Специалисты организации отметили, однако, что пока нельзя сказать, насколько вакцины или ранее перенесенный коронавирус нового типа способствуют более легкому течению заболевания.

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