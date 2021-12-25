Avia.pro: Россия отправила на север Сирии вертолеты Ка-52, которые способны разгромить и обратить в бегство протурецких боевиков

Российская Федерация отправила на север Сирии вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые способны разгромить и обратить в бегство протурецких боевиков. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что регулярные обстрелы позиций сирийской армии бандитами, поддерживаемыми Анкарой, вынудили РФ «пойти на жесткие меры». Сайт отмечает, что некоторое время назад в небе над северной частью арабской республики появились пять вертолетов Ка-52. Мощи данных машин «достаточно для того, чтобы разгромить силы боевиков и обратить их в бегство», указывается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественные комплексы «Панцирь-С1» за время боевых действий в Сирии и Ливии уничтожили свыше 40 турецких беспилотников Anka и Bayraktar.
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