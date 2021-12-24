Два американских сенатора призвали Байдена передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы

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24 декабря 2021, 22:39 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Два американских сенатора, республиканец от штата Огайо Роб Портман и демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, в пятницу призвали администрацию президента США Джозефа Байдена передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы.

О предложении сенаторов пишет газета The Washington Post. Американские политики напомнили, что с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму $2,5 млрд, а 2017 года США предоставляют помощь в виде вооружений поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы.

Они пояснили, что вооружение направили для подготовки Украины к активному конфликту в Донбассе, а не к полномасштабному вторжению России. Роб Портман и Джин Шахин заявили, что выступают в Конгрессе за увеличение объемов помощи в сфере безопасности. По их мнению, США должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

По их версии, президент Байден не должен призывать президента Украины Владимира Зеленского идти на какие-либо уступки вне процесса минских соглашений, и он должен потребовать от России отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что такой помощи, какую Украина получала в этом году от западных партнеров, страна не получала за последние 30 лет.

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