Глава офиса Зеленского Ермак: поддержка Украины Западом за год приобрела беспрецедентный характер

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24 декабря 2021, 18:05 Источник: ТАСС

фото из соцсети

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что такой поддержки, какую Украина получали в этом году от западных партнеров, страна не получала за последние 30 лет.

По данным Ермака, за 2021 год «концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер», в том числе военную.

Он отметил, что частота общения украинских властей на самых кардинально разных уровнях увеличилась. Ермак в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию «Фокус» уточнил, что диалог с Киевом происходит на постоянной основе, координируются действия, проводятся консультации со всеми ведущими мировыми лидерами.

По словам Ермака, «сотрудничество с США, особенно после визита Владимира Зеленского в конце августа, находится на беспрецедентно высоком уровне».

«Это заметно даже по объему военной помощи Украине, по тому, насколько она возросла по сравнению с прошлыми годами в оборонном бюджете нашей страны»,- подчеркнул глава офиса Зеленского.

Особо Ермак отметил возрастающую помощь со стороны США - бюджет помощи Украине увеличен, получены ракетные системы «Джавелин» и другая военная техника.

Он раскрыл, что в разговоре с Зеленским Джо Байден пообещал предоставить всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на её территорию.

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