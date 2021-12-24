Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 миллиарда рублей

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24 декабря 2021, 14:34 Источник: Lenta.ru

Google, pixabay.com

Таганский суд Москвы наложил на компанию Google штраф в размере 7,2 миллиарда рублей. Соответствующую информацию в пятницу, 24 декабря, предоставили сотрудникам СМИ сотрудники пресс-службы суда.

Подчеркивается, что московский суд оштрафовал компанию Google в связи с систематическим неудалением запрещенной информации.

Подчеркивается, что американская транснациональная корпорация была признана виновной в совершении административного правонарушения, которое предусматривается частью 5 статьи 13.41 КоАП.

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