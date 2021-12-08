Google забанил аккаунт Марии Шукшиной за «антиковидную» пропаганду

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 декабря 2021, 23:24 Александр Крохмаль, Журналист

Американская компания Google заблокировала аккаунт известной российской актрисы Марии Шукшиной. В корпорации указывают на то, что актриса распространяла дезинформацию на тему коронавирусного вопроса.

Известно, что Шукшина является ярой противницей массовой вакцинации и считает такие меры неприемлемыми. Ещё ранее Google отметил её аккаунт, как распространителя недостоверной информации на тему коронавируса. Теперь же при попытке войти на страницу, у актрисы возникает надпись о блокировке. «На Youtube запрещён контент, распространяющий медицинскую дезинформацию», - отмечается в сообщении компании.



Что именно намерена предпринять Мария Шукшина, пока неизвестно. Но очевидно, эта проблема никак не повлияет на её мнение по поводу вакцинации. К тому же у актрисы наблюдается немалое количество сторонников в соцсетях и в том же Youtube. Её соратники отмечали, что она не призывает ни к какому агрессивному противодействию, не занимается экстремизмом, а также говорит всегда прямолинейно и спокойно. Но всё же и критиков у Шукшиной хватает. Они обвиняют её в распространении заведомо ложной информации вокруг «ковида» и в призывах к отказу от вакцины. В Instagram у деятельницы культуры такая же история.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости