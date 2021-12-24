Военнослужащие Вооруженных сил Украины понесли «крупные потери» в боестолкновениях на территории Донбасса. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что ВСУ понесли «крупные потери» в зоне военного конфликта на востоке Украины. Сайт информирует, что некоторое время назад в Киеве приземлился прибывший из Донбасса самолет Ил-76. Он доставил несколько десятков раненых и погибших.
Как сообщалось ранее в пятницу, политтехнолог Станислав Белковский допустил, что Москва может признать независимый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время зимней Олимпиады в Пекине.
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