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Глава Института Роберта Коха Вилер допустил, что к концу года половина случаев коронавируса в ФРГ придется на «омикрон»

, 09:51 Источник: Redaktionsnetzwerk Deutschland

Глава Института Роберта Коха Вилер допустил, что к концу года половина случаев коронавируса в ФРГ придется на «омикрон»
Берлин, pixabay.com

Глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер в пятницу, 24 декабря, допустил, что к концу года половина всех новых случаев заражения коронавирусом в Германии придется на штамм "омикрон".

"В зависимости от того, как мы будем себя вести, вирус будет распространяться быстрее или медленнее", – подчеркнул Вилер.

Глава Института Коха также напомнил, что штамм коронавируса "омикрон" очень заразен и распространяется значительно быстрее, чем вариант "дельта". Лотар Вилер заметил, что очень многие люди, которые просто находятся с инфицированным в одной комнате, могут заболеть.

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