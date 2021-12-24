Иммунолог Крючков заявил, что штамм «омикрон» может привести к сокращению временного «окна» вакцинации

Иммунолог Николай Крючков в рамках беседы с журналистами в пятницу, 24 декабря, рассказал, когда и какими препаратами стоит делать повторную прививку для защиты от штамма коронавируса "омикрон".
Эксперт допустил, что распространение новой мутации COVID-19 может привести к сокращению временного "окна" ревакцинации с шести до четырех месяцев.
Николай Крючков в беседе с Радио Sputnik отметил, что среднестатистическому взрослому человеку для повторной прививки лучше использовать вакцину "Спутник Лайт", а пожилым людям, которым требуется более надежная защита, желательно отдать предпочтение "Спутнику V".
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