Читатели британского издания попросили Путина вытащить украинский народ и страны ЕС из «оков рабства»

Аргументы Недели → В мире 13+

23 декабря 2021, 23:04 Источник: Daily Express

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели британского издания прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о подготовке Украины к новой «военной операции» в Донбассе. Пользователи попросили российского лидера вытащить людей из ловушки.

«Украина должна прекратить сеять геноцид своими военными операциями против жителей востока страны. Наши СМИ об этом не рассказывают»,- написал один из комментаторов.

Другой призвал вытащить украинский народ и некоторые станы Евросоюза из «оков рабства».

«Путин лишь потребовал от Запада отступить. Если вы отстранитесь и посмотрите на общую картину в Европе, вы поймете, что все далеко не так, как отчаянно пытаются преподнести нам наши медиа»,- подчеркнул еще один.

Также читатели считают, что Запад пытается быть «антагонистом» России, а Москва отвечает ему тем же.

«Нужно переосмыслить свое поведение»,- добавил пользователь.

Другой комментатор разделяет мнение Путина, что ЕС и НАТО с помощью Украины «хотят совершить экспансию на Восток».

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не готовит «военную операцию» в Донбассе. Он попросил Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости