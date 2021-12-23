Читатели британского издания попросили Путина вытащить украинский народ и страны ЕС из «оков рабства»

Читатели британского издания прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о подготовке Украины к новой «военной операции» в Донбассе. Пользователи попросили российского лидера вытащить людей из ловушки.
«Украина должна прекратить сеять геноцид своими военными операциями против жителей востока страны. Наши СМИ об этом не рассказывают»,- написал один из комментаторов.
Другой призвал вытащить украинский народ и некоторые станы Евросоюза из «оков рабства».
«Путин лишь потребовал от Запада отступить. Если вы отстранитесь и посмотрите на общую картину в Европе, вы поймете, что все далеко не так, как отчаянно пытаются преподнести нам наши медиа»,- подчеркнул еще один.
Также читатели считают, что Запад пытается быть «антагонистом» России, а Москва отвечает ему тем же.
«Нужно переосмыслить свое поведение»,- добавил пользователь.
Другой комментатор разделяет мнение Путина, что ЕС и НАТО с помощью Украины «хотят совершить экспансию на Восток».
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не готовит «военную операцию» в Донбассе. Он попросил Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины.
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