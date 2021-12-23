Представитель МИД Украины Николенко опроверг слова Путина о подготовке «военной операции» в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

23 декабря 2021, 18:53 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не готовит «военную операцию» в Донбассе. Так он отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что украинские власти готовят «третью военную операцию» и заранее предупреждают Москву, чтобы она не вмешивалась.

«Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава офиса президента Украины и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня»,- высказал он.

Николенко призывает Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Он отметил, что слова Путина о подготовке «военной операции» не соответствуют действительности.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил мнение, что на территории Украины находится химическое оружие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости