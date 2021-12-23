Глава ДНР Пушилин сообщил о наличии химического оружия на Украине

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23 декабря 2021, 18:34

Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на территории Украины находится химическое оружие. По его словам, нет никаких гарантий, что Киев не применит его в Донбассе.

«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы,- и с нашей стороны, в том числе,- они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг»,- высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что Украина, к сожалению, делает очень много «нелогичных шагов».

Ранее политолог Сергей Юхин, комментируя Большую пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина, выразил мнение, что президент послал «четкий сигнал» украинской власти по Донбассу.

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