Псаки сообщила, что встреча США и России запланирована на январь

Аргументы Недели → В мире 13+

23 декабря 2021, 21:49 Источник: РИА Новости

Джен Псаки, фото:Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США проведут с Россией переговоры по гарантии безопасности в январе. При этом она отказалась подтвердить слова президента Владимира Путина о том, что встреча состоится в Женеве.

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали»,- пояснила она.

Псаки отметила, что согласование всех деталей по проведению встречи будет следующим шагом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сторонники американского лидера Джо Байдена ожидали от него более жесткой политики по отношению к России, а его нынешняя позиция «не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости