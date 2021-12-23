Псаки сообщила, что встреча США и России запланирована на январь

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США проведут с Россией переговоры по гарантии безопасности в январе. При этом она отказалась подтвердить слова президента Владимира Путина о том, что встреча состоится в Женеве.
«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали»,- пояснила она.
Псаки отметила, что согласование всех деталей по проведению встречи будет следующим шагом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сторонники американского лидера Джо Байдена ожидали от него более жесткой политики по отношению к России, а его нынешняя позиция «не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов».
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