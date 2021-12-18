Bloomberg: демократы недовольны «мягкой» позицией Байдена по отношению к России

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18 декабря 2021, 23:07 Источник: РИА Новости

Президент США Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP/globallook.com

Сторонники президента Байдена ожидали от него более жесткой политики по отношению к России, а его нынешняя позиция «не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов», об этом пишет в субботу обозреватель Bloomberg Эли Лейк.

«На протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — указывает Bloomberg.

Лейк пишет, что предвыборная кампания Байдена во многом строилась на идее, что Трамп состоит в «сговоре» с Москвой. Поэтому демократы ждали от Байдена «более жесткой линии против России». В частности, они считают его позицию по отношению к «Северному потоку – 2» слишком «мягкой».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал общение Путина и Байдена взаимоуважительным, конструктивным и очень деловым. Он уточнил, что президентам говорить комфортно в том плане, что политики доводят друг до друга свою позицию, обсуждают проблему и впоследствии «дают четкий ответ: да или нет».

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