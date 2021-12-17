Песков заявил, что Путин и Байден не являются друзьями

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17 декабря 2021, 18:23 Источник: RTVI

встреча Владимира Путина и Джо Байдена, White House/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Владимир Путин и глава США Джо Байден не друзья. По его словам, у политиков было не так много было возможностей пообщаться.

Дмитрий Песков назвал тон общения Владимира Путина и Джо Байдена взаимоуважительным, конструктивным и очень деловым.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что главам РФ и Соединенных Штатов Америки говорить комфортно в том плане, что политики доводят друг до друга свою позицию, обсуждают проблему и впоследствии "дают четкий ответ: да или нет".

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