Генсек НАТО Столтенберг: альянс никогда не обещал не расширяться

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23 декабря 2021, 20:43 Источник: DPA

Йенс Столтенберг, фото: NATO/XinHua/ globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО «никогда не обещала не расширяться». По его словам, это представлено в международных договорах, хотя союзники отрицают такого рода договоренности.

«НАТО никогда не обещала не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, - которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия»,- пояснил он.

Столтенберг отметил, что такое количество документов нельзя изменить «несколькими цитатами». Даже президент СССР Михаил Горбачев говорил о том, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии, добавил генсек альянса.

В ходе Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что члены НАТО «надули» Россию, когда давали обещания не расширяться на восток. Политик напомнил о «пяти волнах расширения НАТО» после того, как «ни одного дюйма на Восток - сказали в 90-е годы».

Ранее высокопоставленный представитель администрации США пригрозил РФ приближением альянса к ее границам из-за Украины.

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