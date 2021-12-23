В администрации США сообщили, что действия России приблизят НАТО к ее границам

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23 декабря 2021, 20:28 Источник: РИА Новости

флаг США, фото: pixels.com

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что если Россия продолжит «агрессивные действия» против Украины, то войска НАТО приблизятся к ее границам, а не отдалятся.

«Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего она не хочет - больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ»,- высказал собеседник.

Он отметил, что эта информация напрямую передана России, в том числе по линии президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее Путин в ходе Большой пресс-конференции сообщил, что Запад должен «немедленно» дать гарантии безопасности России, а не наоборот. По словам главы государства, Москва чётко дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.

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