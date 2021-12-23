Украина планирует сократить потребление газа на 30-40%

Аргументы Недели → В мире 13+

23 декабря 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в последующие годы Киеву придется сократить потребление газа на 30-40%. По его словам, это необходимо для реализации президентской программы термомодернизации.

«Начнём с продуманного утепления и модернизации пяти тысяч многоквартирных домов. Также с нашими международными партнёрами будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мер - сокращение потребления газа на 30-40 процентов в последующие годы»,- пояснил он.

Шмыгаль отметил, что совместно с запланированным повышением собственной добычи газа - это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость Украины.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Еврокомиссию с просьбой обязать «Газпром» выставить на продажу больше газа через Украину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости