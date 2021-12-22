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«Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу больше газа через Украину

, 15:56 Источник: пресс-служба "Нафтогаза"

«Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу больше газа через Украину
плита, фото: pixels.com

Компания «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 22 декабря.

«Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации»,- говорится в сообщении.

Кроме того, «Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы голубого топлива для поставки на украинско-российскую границу или на границу Украины и стран Евросоюза. В таком случае клиенты «Газпрома» получат возможность покупать газ для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей украинской ГТС, отметили в организации. Также «Нафтогаз» призывает ЕК принять комплекс немедленных обеспечительных мер.

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