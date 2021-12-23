NetEasе: в случае войны российская система ПВО станет «кошмарным препятствием» для американских боевых самолетов

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23 декабря 2021, 16:36 Источник: «ПолитРоссия»

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Если разгорится военный конфликт, российская система противовоздушной обороны станет «кошмарным препятствием» для американских боевых самолетов. Соответствующий прогноз содержится в материале китайских СМИ.

NetEasе пишет, что в военном сообществе США пришли к выводу, согласно которому победить Москву можно с помощью завоевания господства в небе. Издание отмечает, что американские воздушные силы превосходят российские по количеству боевых единиц, однако в случае войны авиации Соединенных Штатов придется столкнуться с «кошмарным препятствием» — ПВО РФ.

В процитированной публикации предрекается, что значительная часть самолетов США будет выведена из строя еще на подходе к территории России в районе Калининградской области и Крымского полуострова, где размещены комплексы С-400.

«США потребуется очень много самолетов, чтобы преодолеть один лишь Калининград», — указывает NetEasе.

Как сообщалось ранее сегодня, индийское издание EurAsian Times написало, что посредством пуска крылатой ракеты «Калибр» с подлодки в Японском море Москва предостерегла Токио, который оспаривает статус Курил.

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