EurAsian Times: с помощью пуска «Калибра» с субмарины в Японском море Россия предостерегла Токио, оспаривающего статус Курил

С помощью пуска крылатой ракеты «Калибр» с подводной лодки в Японском море Россия предостерегла Токио, который оспаривает статус Курильских островов. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах индийских СМИ.
EurAsian Times пишет, что некоторое время назад новая дизель-электрическая субмарина «Петропавловск-Камчатский» поразила береговую мишень в Хабаровском крае пуском ракеты «Калибр» из акватории Японского моря. По имеющимся сведениям, дальность стрельбы превысила тысячу километров.
Индийское издание отмечает, что посредством проведенных учений Москва послала предупреждающий сигнал Японии, претендующей на российские Курилы.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой война между Россией и НАТО может начаться в любой момент.
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