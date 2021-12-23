Avia.pro: самолетам НАТО пришлось прикрывать французский фрегат в Черном море от российских истребителей и бомбардировщиков

Самолетам Североатлантического альянса пришлось прикрывать французский ракетный фрегат в Черном море от российских истребителей и бомбардировщиков. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что самолетам НАТО пришлось прикрывать находящийся в Черном море французский корабль FS Auvergne от истребителей и бомбардировщиков РФ. С этой целью были задействованы боевые машины воздушных сил Румынии и Италии.
Самолеты послали на сопровождение фрегата в связи с появлением информации о том, что ВКС России могут отработать по нему условные удары, отмечает сайт.
Как сообщалось ранее сегодня, издание The Week спрогнозировало, что военные США и НАТО не станут защищать Украину в случае «вторжения» Москвы.
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