InfoBrics: на Западе идея о «вторжении» России на Украину «заставляет политиков и стратегов смеяться»

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23 декабря 2021, 11:09 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

На Западе идея о «вторжении» Российской Федерации на Украину «заставляет политиков и стратегов смеяться». Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.

Ряд зарубежных СМИ утверждают, что Россия якобы готовится напасть на соседнюю страну. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Как пишет сайт InfoBrics, «западные правительства решили сделать ставку на массированную пропаганду о существовании у РФ некоего плана вторжения на Украину», чтобы оправдать «огромную отправку денег и оружия» Киеву.

«На Западе идея российского вторжения заставляет политиков и стратегов смеяться, но в то же время они убеждают в этой лжи общественность», — отмечает портал.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой война между Россией и НАТО может начаться в любой момент.

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