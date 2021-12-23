Аналитики предложили США и Европе меры по «сдерживанию» России около украинских границ

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23 декабря 2021, 09:04

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Международной кризисной группе (ICG), созданной в 1995 году неправительственной организации, аналитическом центре, одним из основателей которого был Джордж Сорос, выразили обеспокоенность в связи с «наращиванием российских военных сил» около границы с Украиной.

Аналитики ICG предложили США, Европе и России осуществить «постановочную деэскалацию», чтобы вернуться за стол переговоров,- передаёт RT.

Эксперты полагают, что «США, европейские державы и Россия заключат осторожное, осмотрительное соглашение, чтобы власти ни одной из стран не выглядели слабыми в глазах своего населения, — соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер».

Как объяснили аналитики, для России такое соглашение будет означать не только отвод войск от украинской границы, но и демонтаж инфраструктуры и оборудования в регионе. Авторы публикации предлагают Западу взять на себя обязательства по ограничению военно-морских учений в акватории Чёрного и Балтийского морей, а также сократить риторику о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

На Украине военные на учениях не смогли попасть в мишень при стрельбе из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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