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Украинские военные на учениях не смогли попасть в мишень при стрельбе из Javelin

, 08:06 Источник: РИА Новости

Украинские военные на учениях не смогли попасть в мишень при стрельбе из Javelin
Facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Украине военные на учениях не смогли попасть в мишень при стрельбе из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. О том, что ВСУ впервые провели учебные стрельбы из Javelin в Донбассе, информация появилась в среду, 22 декабря.

Видео, как украинские военнослужащие промазали при стрельбе из Javelin, опубликовано украинским "5 каналом".
На видео запечатлено, как украинский гранатомётчик выпустил по горящему танку - мишени на учениях, ракету, и она попала в цель. Следом демонстрируется пуск Javelin по той же мишени, которая не охвачена огнём. Ракета промахивается мимо мишени и попадает в землю далеко от неё.

Это не первые учения на Украине, где случаются недоразумения. В сентябре Javelin не сработала во время стрельб украинских подразделений на крупных совместных с НАТО военных учений, на которых присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. 

В ноябре попытки бойцов ВСУ применить «Джавелин» против сил ополчения на Донбассе оказались неудачными.

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